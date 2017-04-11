Aksaray Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu 42 Gözaltı

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu 42 gözaltı



AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik havadan helikopter destekli yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından bugün operasyon düzenlendi. Havadan helikopter destekli yaklaşık 200 polisin katıldığı ve daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında aralarında kadınlarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan arama ise 2 adet kuru sıkı tabanca 380.9 gram kubar esrar, 618.6 gram eroin, 3.57 gram bonzai maddesi, 395.72 gram Afyon Sakızı, 170.65 gram metaafetamin adlı sentetik uyuşturucu,, 37 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 8 bin 475 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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