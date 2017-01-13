Aksaray Emniyet Müdürü Hüner'den Gazetecilere Ziyaret

Aksaray Emniyet Müdürü Selami Hüner, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Hüner, ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun ortak sorunlarının çözümünde gazetecilerin üstlendiği görevin önemli olduğunu söyledi.



Gazetecileri toplumun kılcal damarlarına benzeten Hüner, şunları kaydetti:



"Aksaray'da insanlar arasındaki yakınlaşma ve diyalog çok iyi düzeyde. Halk, polis ve bürokratlar uyumlu bir şekilde huzuru ortaya çıkarıyor. Bunun devem edeceğini düşünüyoruz. Bunun devam etmesi için biz polis olarak elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Suçla mücadele, bütün zorluklara rağmen bizim işimiz. Bunu da elimizdeki en son imkanları kullanarak en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz."



Cemiyet Başkanı Ali Südemen ise, gazeteciler olarak şehre en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı Hüner'e teşekkür etti.