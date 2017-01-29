Aksaray 'Dur' Ihtarına Uymayan Afganlılar, Polisi Alarma Geçirdi

Aksaray'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 kişi, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 2 kişinin ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıkları belirlendi.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevini yapan polis, şüphe üzerine 68 KE 302 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilip, cadde ve kavşaklarda önlem alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalama sürücü kaçan hafif ticari araç, polis aracının önünü kesmesiyle durduruldu. Aracın içindeki 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmamak için diren iki kişinin Afganistan uyruklu sürücü Vahidullah Özbek (22) ve Rahmedullah Ayveri (26) olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis merkezine götürülen 2 kişinin ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.