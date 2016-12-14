Aksaray'da Zincirleme Kaza! Aksaray'da 36 Araç Birbirine Girdi

Aksaray'da zincirleme kaza meydan geldi. Aksaray'da 36 araç birbirine girdi. Aksaray'da meydana gelen kazadan 41 kişi yaralandı. Adana karayolunda tipi ve buzlanma sebebiyle 36 aracın karıştığı trafik kazasında 41 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tipi ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan çok sayıda araç birbirine girdi. Polis ekipleri şehir merkezinden çıkışta araçları göndermezken, kaza mahalline çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray ve Niğde'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri kaza yapan araçların karayolundan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolunda da uzun kuyruklar oluştu.

41 YARALI VAR

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, beraberindekilerle kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Pekmez, son durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sabah Adana yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle 36 aracın karıştığı trafik kazası oldu. Şu anda 10'u Niğde'de, 31 kişi de Aksaray'da olmak üzere 41 yaralımız var. Allah'a şükür durumları iyi. Kazayı haber alır almaz bütün ekiplerimiz, Karayolları, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma bu bölgeye geldiler. Şu anda da hem kazaya karışan araçların çekilmesi, yolun trafiğe bir an önce açılması için çalışıyorlar. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın Aksaray'daki kamu kurumlarına veya tesislere yerleştirilmesi sağlanıyor. Burada kalacak vatandaşlar için kumanya dağıtım çalışması da devam ediyor" dedi.







