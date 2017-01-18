Aksaray'da Yangın Eğitimi Verildi

Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince okul ve kurumlarda yangın ve yangına müdahale konusunda eğitim verildiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim, araç ve ekipman bakımından Türkiye'nin en donanımlı teşkilatları arasında yer alan Aksaray Belediyesi İtfaiyesinin, başta okullar olmak üzere kamu ve özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşa yangın ve yangına müdahale konusunda eğitim verdiği belirtildi.



Yapılan bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İtfaiye teşkilatı, kurum ve kuruluşlardaki personelleri, yangın ve yanma konusunda gerek tatbikat yaparak gerekse ders niteliğinde anlatımlarla bilgilendirdi. İtfaiye ekipleri, hizmet içi eğitim enstitüsü, Aksaray Gaz Enerya ve Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlediği eğitim ve tatbikatlarda, olası bir yangına doğru şekilde müdahale etmek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek hususunda personeli bilinçlendirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurum personellerine yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması gibi konularda bilgi aktarıldı. Tatbikat kapsamında kurum içerisindeki personeller başarılı bir şekilde tahliye edilirken, tatbikat gereği çıkarılan yangın ise kontrollü bir şekilde söndürüldü."