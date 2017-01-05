Aksaray'da Uyuşturucu Taciri 13 Afgan Adliyeye Sevk Edildi

Aksaray'da geçtiğimiz gün yapılan operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 13 Afganistan uyruklu şüpheli emniyetteki sorgularının ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi.



Operasyon, iki gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilmişti. Edinilen bilgilere göre, istihbari bilgiler sonucu 13 Afgan şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe alan polis yeterli delil ve bulguya ulaşmasının ardından operasyon için düğmeye basmış, birçok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla 13 Afganistan uyruklu şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kanepe ve çekyat içlerine zulalanmış 70 gram eroin, 35 gram metamfetamin ve 40 gram da Afyon sakızı uyuşturucu madde ele geçirilmişti.



Operasyonun ardından sorgulanmak için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 Afganistan uyruklu şüpheli sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY