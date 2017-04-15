Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 39 Tutuklama

AKSARAY'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, helikopter destekli 200 polisin katılımıyla, 11 Nisan günü uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



- Aksaray