Aksaray'da Ufb 2017 1. Dönem Toplantısı

Aksaray'da, Uluslararası Festivaller Birliği (UFB) 2017 1. dönem toplantısı yapıldı.



UFB Genel Başkanı Atilla İpek, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2003'te kurulan birliğin 20'ye yakın belediye 30'a yakın festival derneğiyle çalıştığını söyledi.



Amaçlarının festivaller yoluyla kültürlerin tanıtılmasına destek sağlamak olduğunu dile getiren İpek, "Birliğimize kurumlar adına kişiler kayıt oluyor. Yılda 2 defa toplantı yapıyoruz. Bugün de Aksaray'dayız. Biz yerel kaynakların daha verimli bir şekilde kültürel aktiviteler ve festivallerde kullanılması için çalışıyoruz. Aksaray'ın daha iyi tanıtılması ve üyelerimize Aksaray hakkında farkındalık oluşturmak için buraya geldik. Belediyelerimize yapılan kültürel etkinlikler festivaller ve bunların zenginleştirilmesi noktasında desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise toplantıyı ilk defa Aksaray'da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz çalışmalarda milli ve manevi değerlerimizi nasıl aksettirebiliriz diye çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda festivaller düzenliyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları da iş birliği içinde yürüterek daha etkin hale getiriyoruz." dedi.



Toplantının 30 Nisan'da sona ereceği öğrenildi.