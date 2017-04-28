Aksaray'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Salih Kılınç (62) yönetimindeki 06 GT 244 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kılınç ile otomobildeki Sultan (44), Sevgi (17), Nejla (41 ), Zeynep (13) ve Gülsüm Kılınç (37) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.