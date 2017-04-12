Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gülağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Sofular köy yolunda Ramazan Aydoğan yönetimindeki 34 VF 2268 plakalı otomobil, Bilal Aslan idaresindeki 27 HS 806 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Dursune Aydoğan ve Mihran Aslan yaralandı.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.