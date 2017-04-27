Aksaray'da Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilikteki toplantıda, kurulda yer alan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray Üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Aksaray Belediye Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Karayolları 38. Şube Şefliğinin "Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporlar değerlendirildi.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili 3. Sınıf Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan tarafından yapılan sunumda ise Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 2020 yılına kadar özellikle ölümlü trafik kazalarında yüzde 50 düşüş oranının hedeflendiği belirtildi.



Aksaray'da 2012 yılında 89 bin 411 tescilli araç bulunduğunu ve bu sayının her yıl arttığını ifade eden Turan, 2016 yılında 13'ü ölümlü kaza, 288 yaralamalı, 245 maddi hasarlı olmak üzere toplam 546 trafik kazasının meydana geldiğini aktardı.



Vali Pekmez, yapılan denetim ve eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekerek eylem planı doğrultusunda 2020 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ilgili kurumların koordinasyon sağlayarak daha etkin şekilde çalışacağını kaydetti.