Aksaray'da Sürücü Belgesi Sayısı 111 Bin 751'e Ulaştı

Aksaray'da sürücü belgesi sayısı 111 bin 751'e ulaştığı bildirildi.



Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde sürücü belgesini yenilemek için müracaatta bulundu.



Parmak izi ve diğer işlemlerini tamamlayan Vali Pekmez, kentteki araç ve sürücü belgesi sayıları hakkında bilgi.



Emniyet Müdürü Ali Karabağ, il genelinde 2012 yılında 86 bin civarında olan sürücü belgesi sayısının her yıl ortalama 8 bin arttığını, 2017 Şubat sonu itibariyle ilde 111 bin 751'e ulaştığını belirtti.



Karabağ, tescilli araç sayısının ise 116 bin 550 olduğunu kaydetti.