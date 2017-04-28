Aksaray'da Sulama Kanalı Telleri Yenileniyor

Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesi ve tarımsal sulamaların hızlanması sonucu Devlet Su İşleri (DSİ) Aksaray Şubesi tarafından sulama kanalına su verilirken, yaklaşık 20 kilometre boyunca şehir merkezinden geçen kanalın çiftleri onarıldı.



Çocukların kanala girmemesi ve ölümle sonuçlanan vakaların yaşanmaması için önlem alan DSİ ekipleri, kanalın çift taraflı tellerini onararak, bazı sebeplerden dolayı zarar gören tellerde yenilendi. Sağ sahil ve sol sahil sulama kanallarının tellerini onaran ekipler, çalışmanın bir hafta sürebileceğini belirterek, çalışmanın can güvenliği önlemi için yapıldığını söyledi. Yetkililer ayrıca yaz günü çocukların kanala yaklaştırılmaması konusunda uyardı. - AKSARAY