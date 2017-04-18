Aksaray'da Sosyal Medya Aracılığıyla Dolandırıcılık

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Teknik takip sonunda ilçede bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, F.D, B.D, A.D, E.G. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda banka kartı, hesap ekstreleri, sosyal medyada açtıkları hesaplara ait bilgiler ele geçirildi.



Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla Adıyaman, Osmaniye, Afyonkarahisar, Şanlıurfa ve Aksaray'da irtibata geçtikleri kişileri dolandırarak 174 bin lira gelir sağladığı öğrenildi.



Gülağaç Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.