Aksaray'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Aksaray'da iki aile arasından çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Gücünkaya Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de müdahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine taş, sopalarla saldırdı.



Kavgada, S.T, (14) evden aldığı av tüfeğiyle ateş ederek, Ferdi ve Bayram Ok'u yaraladı. Çıkan arbedede Nedire, Güleser Ok ile Ramazan ve Nazif Telci ise sopa ve taş darbeleriyle yaralandı.



Durumun haber edilmesi üzerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferdi ve Bayram'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri, S.T.'yi gözaltına aldı.



Polis ve jandarma ekipleri, mahallede ve hastane yakınlarında önlem aldı.