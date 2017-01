Aksaray'da Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

Aksaray'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 102. Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi.



15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan hareket ederek Aksaray Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlara bere ve kaşkol dağıtıldı. Şehitliğe kadar yürüyen vatandaşlar burada dualar eşliğinde Sarıkamış şehitlerini andı.



"Biz her şeye karşı dimdik ayaktayız"



Sarıkamış şehitleri için yürüyüş yapan Aysun Tevin (20), "Sarıkamış şehitleri için hükümet meydanından şehitliğe yürüyüş yaptık. O şehitlerimiz bizim için yollara düştüler, bayrak, vatan, iman için bu bayrağı indirmediler. Ülkemizde her gün olaylar oluyor. Ülkemizi bölmek isteyenler, hainler, teröristler var ama biz her şeye karşı dimdik ayaktayız. Gençler olarak her zaman milletimizin yanındayız. Bugün bize bu duyguyu yaşattıkları için Aksaray Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederiz" dedi.



Ali Ülger isimli öğrenci ise, "Bugün şehitlerimiz için bir yürüyüş yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptık. Sarıkamış şehitlerimizi burada yad ettik. Sadece Sarıkamış değil bütün şehitlerimizi burada yad ediyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY