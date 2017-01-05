Aksaray'da Sağlık Personeline Verem Eğitimi Verildi

Aksaray'da Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Verem Savaş Merkezi tarafından sağlık personeline hizmet içi eğitim verildi.



İl Halk Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Arık'ın yanı sıra sağlık çalışanları katıldı. Burada bir konuşma yapan Dr. Arık, 1-7 Ocak Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olduğunu belirterek, "70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası vesilesi ile dünyanın ve ülkemizin önemli sağlık problemi olan verem hakkında bilgilendirme yapmak, halkı bilinçlendirmek, öncelikle önemsenilmesini sağlamak, ilaçların düzenli kullanımı hastaların iyileştirilmesi, bulaşmaların engellenmesi, risk altındakilerin korunmasını sağlamak, veremle mücadele için özveri ile çalışan biz sağlık çalışanlarının öncelikli amacıdır. Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olup halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel tüberküloz 2016 raporuna göre dünya genelinde tüberküloz hastalığı halen sık görülmektedir. Rapora göre dünya genelinde 2015 yılında 10,4 Milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Ayrıca tüberküloz, 2015'te dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir ve 2015 yılında 1,8 Milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de verem savaş raporu 2014 yılına göre tüberküloz prevelansı yüz binde 23, insidans hızı yüz binde 22, mortalite hızı yüz bin de 0,52 ve vaka bulma hızı % 87dir. 2016 yılında toplam 12 bin 772 tüberküloz vakası olmuştur. Verem bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta kişinin öksürük ve hapşırıkları ile havaya saçılan partiküllerin solunması ile bulaşır, yeme içme ile bulaşmaz. Bulaştırıcı olan hasta öksürüp hapşırırken ağzını kapamalı, sonrasında ellerini yıkamalı, toplum içine girerken maske takmalı, güneş gören ayrı bir odada kalmalı ve oda sık sık havalandırılmalıdır. Tedaviye alınan hasta ve korumaya alınan temaslılar ilaçlarını düzenli kullanmalı ve bir gün bile aksatmamalıdırlar. Hastanın tedaviyi terk etmesi veya düzenli ilaç kullanmaması ilaca dirençli tüberküloz vakalarını ortaya çıkarır. Bu vakaların tedavisi daha zor ve daha uzun zaman istemektedir. Hastaneye yatış gerektirmektedir. Hastalığın yeni kişilere bulaşmaması ve dirençli vakaların oluşmaması için doğrudan gözetimli tedavi uygulanmaktadır. Doğrudan gözetimli tedavide hasta her gün ilacını bir sağlık personeli gözetiminde içmektedir. Böylelikle düzensiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Sonuç itibariyle hedefimiz hastaları iyileştirmek, bulaşmaları önlemek ve neticesinde veremsiz bir Türkiye olmasını sağlamaktır" diye konuştu. - AKSARAY