Aksaray'da polis teşkilatının 172. yıldönümü kutlandı

AKSARAY - Aksaray'da 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Sunumun ardından şiir yarışmasında dereceye giden öğrenciler şiirlerini okudu.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, emniyet teşkilatının 172 yılı geride onur ve gururla bıraktığını belirterek, "1845 yılında kurulan, mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz emniyet teşkilatımız, devletine, vatanına ve milletine hizmet yolunda 172 yıllık şerefli bir maziyi geride bırakmıştır. Toplumun huzur ve düzenini korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak, milli güvenliğimizi tehdit eden her türlü oluşumla mücadele etmek gibi çok önemli görevler üstlenen teşkilatımız kurumsal birikimi ve üstün görev bilinciyle bundan sonrada devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde devam edecektir. 15 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve yüce Türk Milletini bombalamaktan çekinmeyen, ülkemizi işgal etmeye çalışan hain bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin iradesine, vatanımızın birliğine, ülkemizin dirliğine ve halkımızın tüm demokratik kazanımlarına kast etmek amacıyla yapılan bu hain işgal kalkışması, başta PKK, FETÖ, DHKP-C olmak üzere diğer tüm terör örgütleri ile mücadelede Türk Milletinin azmi, inancı, onurlu ve kararlı duruşu ile gerekli cevabı almıştır. Milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza kast eden bu alçak kalkışma, milletimizin kahramanca mücadelesi ile bertaraf edilmiştir. Milletimiz tarihinin her döneminde olduğu gibi hem benliğini, hem de geleceğini korumayı bilmiştir. Canı pahasına, darbecilerin tanklarına, uçaklarına ve silahlarına göğsünü siper eden Önder Güzel'ler, Ömer Halis Demir'ler ve aziz milletimizin kahraman ve cesur evlatları, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hainlerin üzerine koşarak devletini, milletini ve demokrasisini kurtarmıştır. Bilinmelidir ki, emniyet teşkilatımız, devletine, milletine ve medeniyetimize karşı yapılan her türlü saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir. Aksaray ülkemizin en huzurlu müstesna şehirlerinden birisidir. Burada en büyük pay şüphesiz siz değerli Aksaraylılarındır. Huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destek ile sağladık ve sizlerden aldığımız destek ile gece gündüz demeden fedakarca çalışarak devam edeceğiz" dedi.

Programa Aksaray Valisi Şeref Ataklı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Sivil Toplum Örgütü Başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.