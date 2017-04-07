Aksaray'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı



AKSARAY merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkan 11 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi ve sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün polis tarafından Aksaray ve Bursa'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ahmet T., Çapan B., Muhyettin A., Baran E., İsmail D. ve İsmail E. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü ve bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise av tüfeğine ait 56 adet fişek ile örgütsel dökümanların ele geçirildiği öğrenildi.



Soruşturma sürüyor.



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