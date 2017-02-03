Aksaray'da Özel Çocukların Anneleri Vali Konağında

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Aksaray İl Temsilcisi Şükran Gevenç'in öncülüğünde 20 özel çocuk annesini Vali Konağında misafir etti.



Özel çocukların annelerini ağırlayan Yeşim Pekmez, "Eğitim hayatında olduğu kadar sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hakları olan engelli vatandaşlarımızın daima yanındayız" dedi.



Misafirleri ile bir süre sohbet eden Pekmez, onların sıkıntı ve istekleriyle yakından ilgileneceğini söyledi. Özel çocukların anneleri okullardaki düzenlemeler, verilen servis imkanları, evde bakım ücreti ve diğer imkanlardan çok memnun olduklarını belirtti. Özel çocukların anneleri, Yeşim Pekmez'e Aksaray'daki özel çocuklar ve anneleri için düzenli olarak spor faaliyetlerinin yapılması talebinde bulundu. Kendileriyle yakından ilgilenen Pekmez'e samimiyeti ve misafirperverliği için teşekkür eden anneler duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AKSARAY