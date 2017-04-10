Aksaray'da Otomobilden Hırsızlık

Aksaray'da, park halinde bulunan otomobilden müzik sistemi çalındı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Bektaş (30), Nakkaş Mahallesi 6659 Sokak'ta park halindeki 68 ER 568 plakalı otomobilinin kapı kilidinin kırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.





Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilden teyp, hoparlörler ve amfiden oluşan müzik sisteminin çalındığını belirledi.



Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.