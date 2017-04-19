Aksaray'da otomobil yayaya çarptı



AKSARAY - Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. idaresindeki 68 HS 682 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından karşıdan karşıya geçmek isteyen Meliha K. (46)'ye çarptı. Kaza sonrası yola savrulan kadın ayağından ve kolundan aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Aydın A. ise, kadının otomobile çarptığını iddia etti.