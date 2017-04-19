Aksaray'da Otomobil Yayaya Çarptı

Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (29) idaresindeki 68 HS 682 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Meliha K.'ya (46) çarptı. Kaza sonrası yola savrulan kadın ayağından ve kolundan aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Aydın A. ise kadının otomobile çarptığını iddia etti. - AKSARAY