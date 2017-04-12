Aksaray'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kaan Avcıoğlu (26) idaresindeki 42 CRD 90 plakalı otomobil, Aksaray Ankara karayolu 12. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada sürücü Avcıoğlu ile otomobilde bulunan Yahya Han Yiğit (21) ve Fahrettin Öztürk (27) yaralandı.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.