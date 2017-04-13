Aksaray'da Osb Yönetim Kurulu Toplantısı

AKSARAY(AA) - Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Aksaray Valisi Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.



Vali Pekmez, OSB müdürlüğündeki toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'de yatırım yapmak için yer talebinde bulunan yatırımcıların taleplerini değerlendirdiklerini belirtti.



Bölgenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve sosyal tesisler ile OSB bünyesinde yürütülen hizmetlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Pekmez, bölgenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için düşünülen projeleri görüştüklerini aktardı.



Atık su arıtma, doğalgaz gibi OSB tarafından yürütülen hizmetlerin kapasite arttırımı için gerekli çalışmayı başlattıklarını dile getiren Pekmez, yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcı talepleri ile OSB'nin genel sorun ve ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulacağını kaydetti.



Toplantıya, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile OSB Bölge Müdür Vekili Ayhan Ermiş katıldı.