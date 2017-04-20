Aksaray'da "Okullarda Askıda Kıyafet" Projesi

Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği işbirliğinde yürütülen "Okullarda Askıda Kıyafet" Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için stant açıldı.



Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, Hacı Cumalı Özkan İlkokulunda yaptığı konuşmada, projenin 6 okulda başlatıldığını ve bugün üçüncüsünü açtıklarını söyledi.



Amaçlarının il içinde varlıklı ailelerle imkanı olamayan aileler arasında köprü kurmak olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:



"Yeniye yakın kıyafetleri ihtiyaç sahibi çocuklarımız ve anne ve babalarına ulaştırmak için bu projeyi geliştirdik. Kendi imkanlarımızla kendi yağımızla kavrulalım istiyoruz. İhtiyacı olan ailelere kıyafet ev ihtiyacı gibi ürünler de temin ediyoruz. Proje daha önce açtığımız iki okulumuzda çok iyi işliyor. Diğer iki okulumuzda aileler randevu usulü ile gelip ihtiyaçları kadar alıyorlar. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, kullanmadıkları kıyafet ve ayakkabı varsa bu okullarımıza İHH Derneği aracılığıyla getirebilirler."