TÜMÜ
Haberler Search
Aksaray'da Okullar Yarın Tatil

Aksaray'da Okullar Yarın Tatil

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Aksaray'da Okullar Yarın Tatil

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milli Eğitim, Öğretmen, Aksaray, Kartal, Atama, Kar
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads