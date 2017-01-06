Aksaray'da Öğrencilerden Halep'e Yardım Tırı

Aksaray'da Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından toplanan insani ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Halep'e uğurlandı.



"Halep'e yol açın" adlı kampanyaya Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesinden 700 öğrenci ve 50 öğretmen katıldı. Okul önünde düzenlenen yardım tırını uğurlama törenine İnsani Yardım Vakfı (İHH) Aksaray Şube Başkanı Önder Özkan, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Halep'te bir insanlık dramının yaşandığını belirten Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Boysak, "Malını, canını ve namusunu korumak isteyen insanlar bir taraftan soğukla, açlıkla mücadele ederken diğer taraftan Esad ile ona destek veren zalim ülkelerin bombaları altında can vermektedir. İslam medeniyetinin en kadim şehri olan Halep bugün yok edilmiştir ve sıra diğerlerine gelmektedir. Biz inanıyoruz ki zulümler baki değildir. Belki bu zulmün arkasından İslam coğrafyasının dirilişi olacaktır. İnşallah dirilişe vesile olacaktır. Bu aziz millet tarih boyunca mazlumların sesi, mağdurların ümidi olmuştur. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Yaklaşık bir buçuk tır yardım malzemesi hazırladık. Un, bisküvi, çocuk bezi başta olmak üzere pişirilmeden tüketilebilecek gıdalar hazırladık ve devam edecek. Bu kampanyamıza 700 öğrencimiz ve 50 öğretmenimiz katıldı" diye konuştu.



Yardım kampanyasına katılan Ebubekir Çınar isimli öğrenci, "Bugün kendi imkanlarımızla toplamış olduğumuz yardımları Suriye'ye gönderiyoruz. Bebek bezi, bebek maması oradaki çocuklara ve insanlara yardım ediyoruz. Maddi, manevi devlet ve millet olarak onların yanındayız. Sınıflarda para toplandı. İsteyenler elbise getirdi, yemek getirdi. Bir tır malzeme çıktı. İmam Hatip olarak onların yanındayız ve onları çok seviyoruz" dedi.



Abdulsamet Çıçır isimli öğrenci de, "Kendi imkanlarımızla toplamış olduğumuz yardımları Halep'e gönderiyoruz. Bebek bezi, bebek maması, makarna, pilav gönderiyoruz" şeklinde konuştu.



Yapılan duaların ardından yardım tırı yola çıktı. - AKSARAY