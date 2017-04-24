Aksaray'da Kermes Düzenlendi

Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nce ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.



Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, yaptığı konuşmada, yetim ve muhtaçlara yardım etmek amacıyla kermesi düzenlediklerini söyledi.



Kermesten elde edilecek gelirin ihtiyaç sahipleri için kullanılacağını belirten Özkan, şöyle konuştu:



"Bu tür faaliyetlerle Aksaray'da ve yurt dışında yetim ve muhtaçların ihtiyaçlarına ellerimizden geldiğince yetişmeye, onların duasını ve Allah'ın rızasını kazanmaya gayret gösteriyoruz. İlimizde halihazırda Aksaray doğumlu 285 yetim emanete, aylık 100 lira burs veriyoruz. Hayırseverlerin zekatlarının yanı sıra kermes gibi etkinliklerle yetim ve ihtiyaç sahipleri için fon oluşturuyoruz. Allah kermesimize destek olan herkesten razı olsun."



3 gün boyunca açık olacak kermesin açılışına, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Eyüp Dağdaş ve çok sayıda davetli katıldı.