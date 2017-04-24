Aksaray'da Kasaptan Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Aksaray'da bir kasaptan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Küçük Bölcek Mahallesi'nde kasap dükkanı bulunan Hamdi Turğut, kısa süreliğine iş yerinden ayrıldı. Döndüğünde kasadaki paranın eksildiğini fark eden Turğut, durumu polise bildirdi.



İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, eşkali tespit edilen zanlı Gökhan U'yu kısa sürede yakaladı.



Kayıtlarda, kimsenin bulunmadığı sırada dükkana bir kişinin geldiği ve kasasının bulunduğu alana hızla yöneldiği görülüyor.



Görüntüde, kasadan bir miktar parayı alan hırsızın, olay yerinden kaçması da yer alıyor.