Aksaray'da Karne Heyecanı

Aksaray'da okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 813 bin 13 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 15 Temmuz İlkokulu'ndaki karne töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.



Öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını belirten Pekmez, şöyle konuştu:



"Bu 15 günlük tatilde en büyük hakkımız dinlenmek. Ama dinlenmenin yanında ikinci döneme hazır olarak gelmeniz de önemli. Günün bir kısmını kitap okuyarak geçirmeniz çok önemli. Kitap okumanın yanında hobileriniz ve sportif faaliyetlerinizi de yapmanız ve dinlenmeniz için daha iyi başlamanız için önemli diye düşünüyoruz. Bilgisayar başına kapanıp bütün günü odanızda bilgisayar başında oyun oynayarak geçirmemeniz lazım. Tatilde ilimizin tarihi ve turistlik yerleri gezerek geçirebilirsiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum."



Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.



Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut katıldı.