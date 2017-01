Aksaray'da Karla Mücadele

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin her bölgesinde kar ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran belediye personellerine teşekkür etti.



Yazgı, Belediye Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da yoğun kar yağışının olduğunu söyledi.



Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla aksaklığın yaşanmadığını dile getiren Yazgı, şunları kaydetti:



"Kar yağışı sırasındaki amacımız her yere ulaşabilmek, her yerdeki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaktı. Öncelikli yerlerimiz hastane, itfaiye ve ana yollardı. Bu tür yerleri öne alıp bu çalışmaları yaptıktan sonra diğer yerlerdeki çalışmaları takip ederek yürütmekti. Kıymetli personellerimle gece gündüz demeden çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan dolayı başta başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık."