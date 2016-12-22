Aksaray'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar il genelinde karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı.



Kent merkezi ile Gülağaç ilçesi Gülpınar köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Merkez Zincirli Mahallesi'nde karı koca, Gülpınar köyünde ise aynı aileden 4 kişi Aksaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.