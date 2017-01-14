AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay ve parti üyeleri, Kızılay Kan Bağışı Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.



Başkan Karatay, 15 Temmuz Şehitleri ve Milli İrade Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay Genel Başkanının çağrısından sonra kan vermek için merkeze geldiklerini söyledi.



Tüm vatandaşların kan verme konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Karatay, şunları kaydetti:



"Partimizin il teşkilatı olarak bir çalışma yaptık ve Kızılay Genel Merkezi ile irtibata geçerek Aksaray'da kan bağışı kampanyası başlatık. Türkiye son yıllarda büyük oranda terör örgütleri ile mücadele etmektedir. İçeride ve dışarıda her türlü işbirlikçilerle mücadele ederken biz de Kızılay'ımızın bu çağrısına sessiz kalamazdık. İnsanı yaşatmanın en temel değerlerinden bir tanesi kan bağışı kampanyasıdır. İnsanın kendinden vereceği en değerli şeylerden birisi de kandır. Bu kampanya ile Aksaray, vatanına, milletine sahip çıkmıştır. Herkesi kan bağışı kampanyasına davet ediyorum."



Açıklamanın ardından kan bağışı yapıldı.