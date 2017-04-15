Aksaray'da İş Yeri Yangını

Aksaray'da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Örnek Sanayi Sitesi'nde Burhan Koç'a ait demir doğrama atölyesinde, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın boya yapılan yere sıçraması sonucu yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.