Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık suçundan araması bulunan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Nakkaş Mahallesi'nde 2 gün önce bir iş yerine ait depoda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.



İş yeri çevresindeki kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi O.İ.'yi (22) kent merkezinde gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şüphelinin, daha önce 2 ayrı iş yerinden hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.