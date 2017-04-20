Aksaray'da Hırsızlık

Aksaray'da bir iş yerinden 10 bin lira değerinde içki ve sigara çaldıkları iddasıyla 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Şifahane Mahallesi'nde bir iş yerinden içki ve sigara hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma başlattı.



Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla K.Ç (21), A.G (20) ve S.D'yi (22) çaldıkları içki ve sigaraları bir büfeye satmak üzereyken yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.