Aksaray'da Hırsızlık

Aksaray'da av malzemelerini satılan iş yerinden 3 av tüfeği çalındı.



Alınan bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 811 Sokak'ta av malzemeleri satışı yapan Harun Yüksel (35), iş yerine ait duvarın dışardan delindiğini fark ederek durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede iş yerinden 3 av tüfeğinin çalındığını tespit etti.



Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.