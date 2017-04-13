Aksaray'da "Her Fidan Bir Hayattır" Projesi

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilen 15 bin metrekare alanın ağaçlandırma çalışması düzenlenen törenle başladı.



Toplam 2 bin fidanın dikileceği fidanların bakımını denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler yapacak.



Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Aksaray'da 15 bin metrekare alan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ağaçlandırma sahası olarak tahsis edildi. Esentepe mevkinde düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.



Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Özgür Çardak yaptığı açıklamada "Her fidan bir hayattır" sloganı ile oluşturulan hatıra ormanı sahasında toplamda 2 bin fidan dikimi gerçekleştireceklerini belirterek, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin her ay dikilen fidanların bakımlarını yapacağını kaydetti.



Fidan dikim törenine katılan Vali Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıyıldız, alanda ilk fidan dikimini gerçekleştirdi.