Aksaray'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı



AKSARAY - Aksaray'da 200 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterli delile ulaşan ekipler, sabah erken saatlerde detektör köpekler ve helikopter destekli operasyon için harekete geçti. 50 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis, kapıları kırarak girdikleri evlerden 42 kişiyi gözaltına aldı. Yakalama kararı bulunan 8 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.