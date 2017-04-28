Aksaray'da Hamidiye Alacalı Vatandaşlarda Tapu Sevinci

Aksaray Belediyesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup üzerinde evi ve tahsis belgesi olan 105 tahsis belgesini gerçek tapuya çevirerek hak sahibi vatandaşlara tapularını dağıttı.



Hak sahiplerine tapularını vermek amacıyla Aksaray Belediyesi Meclis Salonu'nda tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törene Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve tapu almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.



Aksaray Belediye Başkanı Yazgı, tapu töreninde yaptığı konuşmada, referanduma destek veren tüm Aksaray halkına teşekkür ederek, "Öncelikle halkımızın teveccühleri ile ilk üçe girdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye oldu Bununda gururunu yaşıyoruz inşallah bizlerde kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.



Başkan Yazgı, tapu konusuyla ilgili olarak da, "Burada toplanmamızın amacı Tapu tahsis belgelerimizi sizlere vermek. 2014 yılında göreve başladıktan sonra çözmeyi vaat ettiğimiz konulardan bir tanesi de tapu tahsislerin hak sahiplerine verilmesi idi. Biz bu konuda çalışmalarımızı yapmıştık. Halende devam ediyoruz. Mülkiyeti Aksaray Belediyesine ait olup üzerinde ev ve tahsis belgesi olan 105 adet tahsis belgesini gerçek tapuya çevirerek vatandaşlarımızın tapularını verdik. Bu zamana kadar bunları gerçekleştirdik. Bundan sonra da mülkiyeti maliye hazinesine ait olup üzerinde evi ve tahsis belgesi olan 206 adet arsanın belediye ye devrini milli emlak müdürlüğünden talep ettik. Bundan 32 adet dosyanın arsa devirleri belediyemize yapılmıştır. Geri kalan kısmını da inşallah tamamlayacağız. Biliyorsunuz Milli Emlak'la yıllar boyu devam eden bazı sorunlar vardı. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu sorunları çözelim çünkü ikimizde vatandaşa hizmet ediyoruz. İki kurumda birbirleriyle davalık olamaz dedik ve biz bütün noktaları çözdük. Şimdi bundan sonra da tahsis belgelerini almak ve hazine ile ilgili diğer sorunları çözmek suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada Hamidiye Alaca mahallemizi ilgilendiren 32 adet tapu tahsis belgesinin belediyemizden vatandaşlarımıza devir törenini gerçekleştireceğiz. Milli emlak müdürlüğünden talep ettiğimiz diğer arsalarında yazışmaları devam etmektedir. Bunun yanında hazine arazisi üzerinde evleri olup tahsis belgeleri olmayıp gecekondusu olanlar içinde şartları sağlandığında 4706 sayılı yasadan faydalanmak için belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın işlemleri de bu arada devam etmektedir" dedi.



Konuşmaların ardından tapu teslimine geçildi. Başkan Yazgı ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar hak sahiplerine tapularını teslim etti. Tapularını alan vatandaşlar, yıllardır bekledikleri tapularına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek kendilerine bu güzel hizmeti sunan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür etti. - AKSARAY