Aksaray'da halk günü toplantısı gerçekleştirildi.



Aksaray Valisi Aykut Pekmez, makamında gerçekleşen toplantıda, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.



Vali Pekmez, yaptığı konuşmada, devletin millet için var olduğuna işaret ederek, "Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi için adaletli şekilde davranmak bizim görevimizdir. Vatandaşlarımızı dinliyor, sorunları tespit ederek imkanlar ölçüsünde çözümü için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



Vatandaşlar ise, Pekmez'e teşekkür ederek, sorunlarının dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.