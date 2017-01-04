Aksaray'da Engelliler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Aksaray'da, Gönül Dostları Spor Okulu'nda eğitim gören engelliler, kentte kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.



Gönül Dostları Spor Okulu'nda eğitim gören 15 engelli öğrenci, tedarik edilen mama ve yemleri sokak hayvanlarının yaşam alanlarına bırakarak, hayvanların yiyecek sıkıntısını giderdi.



Öğrencilerden Yüksel Akbulut, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki etkinlikte yaptığı açıklamada, kış ayı olması sebebiyle havanın soğuk olduğunu söyledi.



Kar yağışı nedeniyle hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşadığını belirten Akbulut, "Hayvanları önemsiyoruz. Kışın yiyecek sıkıntısı yaşadıklarını bildiğimiz için köpeklere, kedilere mama veriyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını, sokak hayvanlarına destek olmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.