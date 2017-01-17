Aksaray'da Engelli Aileleriyle Toplantı Yapıldı

AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Fazilet Zehra Köktaş, engelli aileleriyle düzenledikleri toplantı da buluştu.



Öğretmenevi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarının çözümü için bir takım çalışmalar yürüttüklerini belirten Köktaş şunalrı söyledi:



"Bizim için en önemli şey insana verdiğimiz değerdir. Bizde insanın bedenine, makamına, fiziksel özelliğine bakılmaz, insan olmasına bakılır. Engelli aileleri sokağa çıkarken bir eziklik hissediyordu ve öteki hissine kapılıyordu. AK Parti her konuda olduğu gibi bu konuda da önemli mesafeler katetti.



Engelli kardeşlerimiz ve aileleri bu toplumun en erdemli, en şerefli birer parçası olduklarını yeniden görmüş oldular. Bizler bugün bu organizasyonu siyaset yapmak amaçlı değil sizlerle bir arada olmak için gerçekleştirdik.



AK Parti olarak sadece bir gün veya bir haftanın engellilerimizi hatırlamak için yeterli olmadığına inananlardanız. Biz 7 gün 24 saat sizlerin hizmetinizdeyiz."