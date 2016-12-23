Aksaray'da ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.
Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kuruştan satılan ekmeğin fiyatının 1 liraya yükseltildiğini söyledi.
Artan maliyetler nedeniyle zammın yapıldığını belirten Altınsoy şöyle konuştu:
"Şehrimizde alışveriş merkezlerindeki fırınlarda dahil olmak üzere 55 ekmek üreten işletme bulunuyor. Maalesef artan maliyetler fırıncılarımızı zor durumda bırakıyor. Yaklaşık 6 ay önce aldığımız zamlı fiyatı yeni uygulamaya koyuyoruz. Bir torba unun fiyatı 61 lira iken şu an 72-75 liraya yükseldi, yakıt ve diğer girdilerdeki artışlar karşısında daha fazla dayanamazdık.
10 kuruşluk artışı 6 ay önce almıştık ancak uygulamıyorduk. AVM'lerde dahil olmak üzere bütün fırınlarda 250 gram ekmek bugünden itibaren 1 liradan satılacak."
Altınsoy, Aksaray'da günlük 250 bin ekmek üretildiğini dile getirerek, Aksaray Belediyesinin satışını yaptığı halk ekmeğin ise 80 kuruştan satılacağını kaydetti.
Aksaray'da Ekmeğe 10 Kuruş Zam
Aksaray'da ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.
Aksaray'da ekmeğe 10 kuruş zam yapıldı.