Aksaray'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirtti.



Yağışın etkisini artırdığını aktaran Kartal, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 09 Ocak Pazartesi ara verildiğini kaydetti.