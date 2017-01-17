Aksaray'da Cinayet

Aksaray'da bıçaklanan Afganistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Muhsin Çelebi Mahallesi Yaşar Geçgel Sokak'ta Afganistan uyruklu Abdulmaruf Rozi (29) ile C.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.R. bıçakla Rozi'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rozi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay sonrası kaçan C.R, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Hamidiye Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.



Rozi'nin cesedi ise savcılık incelemesinin ardından Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.