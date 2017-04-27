Aksaray'da Çiftlik Mahallesi Kanal Boyu Yolu Asfaltlanıyor

Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğü organizesinde yapılan çalışmalar kapsamında Çiftlik Mahallesi kanal boyunda altyapısı biten bin 500 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Kanal boyunda yapılan asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından söz konusu yolun aynı zamanda servis hattı olarak kullanılacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, şehrin birçok bölgesinde asfalt çalışması yapıldığını ifade ederek, özellikle altyapısı ve zemin iyileştirmesi yapılan yollar ile öncelikli yolların asfaltlandığını, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti. - AKSARAY