Aksaray'da çekici ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı



AKSARAY - Aksaray'da traktör yüklü çekici ve traktör yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Adana Karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden Muammer Andıç idaresindeki 68 DL 914 plakalı kamyonete, yine aynı istikamete seyreden Eren Çimen idaresindeki 68 DZ 855 plakalı çekici arkadan çarptı. Kaza sonrası öndeki kamyonet çarpışmanın etkisi ile devrilirken, çekici adeta hurdaya döndü. Kazada çekici de bulunan sürücü Eren Çimen, İmdat İbrahim Pala ve Abdulkadir Berkel yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(YC-FM-