Aksaray'da Buzağı Küpeleme Sözleşmesi Yapıldı

Aksaray'da, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında yapılan anlaşmayla yıllık buzağı küpeleme sözleşmesi yapıldı.



Yapılan sözleşmeye göre 2017 yılında buzağı küpelemeleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, küpeleme çalışmalarının da bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. Hükümetin tarıma olduğu gibi hayvancılığa da ciddi ve önemli destekler verdiğini vurgulayan Başkan Kayan, üreticilerin bu desteklerden yararlanabilmesi için küpeleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. 2016 yılı küpeleme çalışmasının da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapıldığına dikkat çeken Başkan Kayan, 2016 yılında 82 bin hayvanın küpelendiğini söyledi. 2017 yılında da 110 bin anaç sığır olduğunu belirten Başkan Kayan, bu yıl da yaklaşık 100 bin hayvanın küpeleneceğini kaydetti. Küpeleme işlemlerinin 9 lira küpe ve hizmet beledi, 1 lira da pasaport beledi olmak üzere 10 TL'ye yapıldığını belirten Başkan Kayan,anlaşmanın Aksaray'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - AKSARAY